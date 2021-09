Schopfheim „Es wurden Maßstäbe gesetzt“

Da gab es informative Ansagen bei allen Wettbewerben, Informationen zu den Reitsportlern und deren Pferden, aber auch die Übertragung der Springwettbewerbe sowohl auf einer Großleinwand am Reitplatz wie auch im Internet als Live-Score. Für die Pferde hatte man optimale Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen in Form von 120 Stallzelt-Boxen.

Man habe in Schopfheim wieder einmal ein Reitturnier erleben dürfen, das Maßstäbe setzte, lobten auch die Schweizer Profi-Reiter wie Timo Heiniger und Walter Gabathuler sowie die vielen jungen Reitsporttreibenden, die in den Ringmeisterschafts-Prüfungen Akzente zu setzen vermochten. Denn, so betonte Volker Trefzger abschließend, bei allem Spitzen-Springsport im Fokus in Leistungshinsicht, gehe es auch beim Springturnier um Nachwuchsförderung und um Werbung für den Reitsport, wie man ihn in Schopfheim pflegt. Aus diesem Grund wurde wie schon in der Vergangenheit beim internationalen Springturnier kein Eintritt erhoben.