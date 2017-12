Schopfheim „Extraportion“ für hungernde Kinder

Schopfheim/Lörrach . Zum Weihnachtsfest gehören Naschereien und ein opulentes Mahl. Darüber freuen sich auch die Wirte und verwöhnen ihre Gäste mit allerlei Köstlichkeiten.

Zur gleichen Zeit stirbt alle zehn Sekunden ein Kind an den Folgen von Hunger – ein unerträglicher Gedanke.

Als ehrenamtlicher Mitarbeiter von UNICEF weiß der Koch Uli Hub um diese Situation. Und so hat er Kollegen für die Idee begeistert, nicht nur die Gäste hier satt zu machen, sondern gleichzeitig auch einen Beitrag zu leisten, hungernden Kindern ihre Nahrung zukommen zu lassen, indem die Wirte für UNICEF Spenden sammeln.

Seit einigen Jahren gibt es die bundesweite UNICEF-Aktion „Extraportion“, mit der sich Gastwirte an der Bekämpfung von Kindersterblichkeit und Mangelernährung beteiligen können, indem sie ihren Gästen die Gelegenheit geben, entweder durch die Wahl eines besonderen Gerichtes oder durch eine Gabe in eine Spendenbox die Hilfsaktion zu unterstützen.

Uli Hub nahm die Idee „Extraportion“ auf und konnte zehn Wirte in Schopfheim sowie Lörrach für die gute Sache gewinnen. Folgende Häuser beteiligen sich an der UNICEF-Aktion „Extraportion“: Hotel-Restaurant Löwen in Zell, Hotel-Restaurant Löwen in Gündenhausen, Hotel Restaurant Krone in Wiechs, Hotel-Restaurant Adler, Wirtschaft zum Hans Sachs, Restaurant Glöggler, Restaurant Kranz und Café-Bar Tesnaz (alle in Schopfheim), Restaurant-Café Reichert in Sattelhof sowie Pizzeria Mühle in Lörrach.

Im Januar soll das Spendenergebnis bekanntgemacht und an UNICEF überwiesen werden. Christine Langen, Leiterin der UNICEF-Arbeitsgruppe, freut sich schon jetzt über das Engagement der Wirte.