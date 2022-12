Schopfheim Fahnauer Fasnacht in Eichen

Nicht zuletzt der Umstand, dass der Zunftabend gleich zweimal über die Bühne gehen wird, ist den neuen Umständen geschuldet: „In Eichen bringen wir einfach nicht die Menge an Zuschauern an einem Tag unter wie in unserer Fahrnauer Halle“, erklärt die FGF in einer Mitteilung. <3Da wir jedoch alle, die bisher unsere Zunftabende besucht haben, auch 2023 wieder im Publikum sitzen haben wollen, haben wir uns entschieden, den Freitag dazu zu nehmen.“ Premiere feiert der Zunftabend nun also am Freitag, 3. Februar; am Samstag, 4. Februar, findet die zweite Vorstellung statt.