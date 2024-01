Schopfheim: Feuerwehr bei 333 Einsätzen gefordert

Bei drei Altpapiersammlungen sammelten die Jungmitglieder über 20 Tonnen Altpapier, zum 1. Mai wurde in der Feuerwache gewirtet, und den Beginn der Sommerferien läuteten die Jugendlichen beim Stadtzeltlager der Gesamtwehr in Langenau ein, wo das zweijährliche Stadtzeltlager stattfand. Im November wurde das Martinsfeuer an der Grundschule in Fahrnau bei regnerischem Wetter ausgerichtet. Am Tag darauf fand eine gemeinsame Baumpflanzaktion mit dem Forst und der Jugendfeuerwehr Maulburg in Langenau statt, wo über 600 neue Bäume gepflanzt wurden.

Ein Mitglied der Jugendfeuerwehr wurde in die Aktivwehr übernommen.

Altersmannschaft

Peter Maier berichtete von sieben Treffen der Altersmannschaft, bei denen Raum für Gespräche über alte Zeiten war, ebenso jedoch für Austausch und Infos zu den Neuigkeiten im Bereich Feuerwehr. Maier bedankte sich insbesondere bei Bernhard Stephanny für seinen unermüdlichen Einsatz – unter anderem bei der kulinarischen Unterfütterung der Treffen.

Blick auf die Gesamtwehr

Kommandant Steffen Hofmann dankte der Abteilung Stadt laut Bericht für die Zusammenarbeit und das Engagement, ließ das vergangene Jahr Revue passieren und gab Ausblicke auf das kommende Jahr, in dem zum Beispiel die Anschaffung neuer Einsatzkleidung ansteht. Ebenfalls erwartet wird die Auslieferung des neuen HLF 20 für die Abteilung Stadt und die Ausschreibung eines Wechselladerfahrzeuges samt Abrollbehälter Wasser/Schaum. Nicht zuletzt soll der Feuerwehrbedarfsplan fertiggestellt werden; die damit verbundenen Neustrukturierung der Feuerwehr Schopfheim soll die Einsatzfähigkeit für die Zukunft sicherstellen, so Hofmann.

Ehrungen

Abteilungskommandant Kufperschmidt zeichnete einige Kameraden für ihren langjährigen Einsatz aus. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Thomas Lenz und Peter Möhrle geehrt, für 30 Jahre Christiane Kerscher und Wolfgang Maier. Einen großen Dank durfte auch Michael Schwald entgegennehmen; er wechselt von der Aktiv- in die Altersmannschaft.