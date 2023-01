Schopfheim (jab). Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Dienstag Vormittag im Schulquartier am Schlierbach (Waldorfschule/THG) im Einsatz. Grund: Einige Schülerinnen hatten nach dem Sportunterricht in der Vicemooshalle über Hautreizungen und Schmerzen an Händen und Armen geklagt; drei der Kinder wurden vom Rettungsdienst zur Abklärung vorsorglich ins Lörracher Elisabethen-Krankenhaus gebracht.