Schopfheim Flüchtlinge: Stadt unter Handlungsdruck

Von der GU zur AU

Dieses „irgendwas planen“ läuft in Schopfheim nun also darauf hinaus, die Container am Fahrnauer Bläsiweg weiter zu nutzen. Über die letzten Jahre und bis vor wenigen Wochen dienten sie dem Landkreis als Gemeinschaftsunterkunft (GU). Nun werden dieselben Räumlichkeiten zur Anschlussunterbringung (AU) unter städtischer Ägide umdeklariert. „Das Vorgehen ist aus Sicht der Verwaltung alternativlos“ , sagte Bürgermeister Harscher.

Verwaltung unter Druck

Um mehr Platz zu schaffen, sollen die drei Containertrakte durchgängig auf zwei Etagen aufgestockt werden. Ein vierter Trakt könnte zusätzlich (wieder)aufgebaut werden. Die Stadt will so Platz für etwa hundert Menschen schaffen – und würde damit gerade den akuten Bedarf abdecken. „Das Landratsamt wird uns diese Personen schicken – und zwar jetzt“, machte Beigeordneter Thomas Schmitz „die Brisanz der Lage und den aktuen Handlungsdruck“ deutlich. Es sei „Wahnsinn, was das Thema personell an Ressourcen bindet“. Von der Entwicklung langfristiger Standorte sei da noch gar keine Rede.