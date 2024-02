Schopfheim: Förderverein hofft auf Einkehr von Normalität

Rückblick

Anfang 2023 gab die damalige Schulleiterin Stefanie Jagasia bekannt, dass sie die Schule zum 31. März 2023 verlassen wird. Sie hatte diese seit September 2016 geleitet und in ihrer Philosophie das Kind in den Mittelpunkt aller Bemühungen gestellt. Genau das, was der Philosophie des Fördervereins entspricht. Es sei eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Ihr Nachfolger ist Frank Peiszan. Er bringe einen reichhaltigen Erfahrungsschatz mit, daher sei der Förderverein überzeugt, dass er mit seinem Team diese Herausforderungen gut meistern wird.

Der Förderverein hat einen Flohmarkt im historischen Schulgebäude organisiert, in dem es darum ging, die vielen Dinge, die nach dem Umzug zurückgeblieben sind, zu verkaufen. Die Verkaufszahlen überstiegen laut Verein die Erwartungen.