Schopfheim/Fahrnau - Der Rosenmontag gehört traditionell den kleinen Fasnächtlern: Während in Fahrnau (li.) die Kinder selbst einen großen Teil des Umzugs stellten, zog in Schopfheim (re.) eine geschrumpfte Version des Sonntagsumzugs an den kleinen Narren vorbei, die sich rund um den Marktplatz in großer Zahl eingefunden hatten – und dabei mit ihren Verkleidungen eine mindestens ebenso große Attraktion darstellten wie die Profinarren: Waldwesen, Piratinnen und Super-Marios bevölkerten den Straßenrand und nahmen jede Menge Guzzis und Konfetti in Empfang. Im Anschluss an die Umzügen stand in der Fahrnauer Fest- und in der Stadthalle Kinderparty auf dem Programm.