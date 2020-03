Schopfheim Freude am Arbeiten mit Holz

Schopfheim. . Nach dem Realschulabschluss hatte er eine Lehre in einem Zwei-Mann-Betrieb in Hausen begonnen. 1987 schloss er diese erfolgreich mit dem Gesellenstück - einer Standuhr - ab. 1988 erlangte Dieter Rümmele die Fachhochschulreife. Nach vier Gesellenjahren in einer Schreinerei in Fahrnau war eigentlich ein Studium geplant, doch die Freude am Arbeiten mit Holz ließ dies nicht zu. 1994 legte Rümmele die Meisterprüfung an der Handwerkskammer Freiburg mit dem Meisterstück - einer Vitrine - ab. Danach begann seine Meistertätigkeit in einer Schreinerei in Maulburg.

Am 1. Februar 1995 begann er seine Tätigkeit als Technischer Lehrer an der Gewerbeschule Schopfheim. Die pädagogische Ausbildung erfolgte ab Sommer 1996. Dieter Rümmele wurde in der Berufsfachschule Holz, in den Fachstufen bei den Schreinern sowie viele Jahre in der Berufsfachschule als Bauzeichner eingesetzt. Ebenso begleitete er Schülerinnen und Schüler der „Koop“-Klassen der Friedrich-Ebert-Schule Schopfheim und verschiedene Berufsvorbereitungsklassen.