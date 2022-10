Schopfheim Für fünf Euro ein Kulturgenuss

„Musik in Live-Konzerten ist ein wichtiger Teil der Kultur und sollte nicht vom Geldbeutel abhängig sein“, so die beiden Organisatoren von „Akustik in Agathen“. Das Team habe sich deshalb zu einer Aktion entschlossen: Menschen, die sich aus wirtschaftlichen Gründen einen Konzertbesuch nicht leisten können, melden sich bis spätestens drei Tage vor dem Konzerttermin beim Organisationsteam per E-Mail an akustik-in-agathen@posteo.de und können so ein Kultur-Teilhabe-Ticket für fünf Euro erstehen.

„Der Genuss von Live-Musik sollte nicht abhängig vom Geldbeutel sein“