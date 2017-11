Schopfheim Gaststättenstreit mit Bier und Aschenbecher

Schopfheim. Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Gaststätte in der Hauptstraße zwischen zwei alkoholisierten Männern zunächst zu einem verbalen Streit. In dessen Folge schüttete der 51-Jährige seinem 44-jährigen Kontrahenten ein volles Bierglas an, heißt es im Polizeibericht. Daraufhin schlug der 44-Jährige dem 51-Jährigen mit einem massiven Glasaschenbecher auf den Kopf. Der 51-Jährige wurde verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.