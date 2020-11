Aufgrund der Corona-Pandemie fanden die Kranzniederlegungen am Volkstrauertag in der ganzen Stadt in aller Stille und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Volkstrauertag erinnert an die Kriegstoten und an die Opfer von Gewaltherrschaft, Rassismus und Terrorismus. Unser Bild zeigt Walter Jakobeit und Elsbeth Zimmara (Volksbund), Bürgermeister Dirk Harscher, Pfarrerin Ulrike Krumm und Erhard Schöpflin (VdK) bei der Kranznierdelegung in Fahrnau. Foto: zVg