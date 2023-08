Schopfheim Gefühlvolle Töne und handwerkliche Perfektion

In der Ukraine geboren und in Russland aufgewachsen, lebt Chnaider seit 30 Jahren in Basel und ist vor einigen Jahren in den Gesang eingestiegen. Da er nicht als Sänger frontal vor das Publikum tritt, sondern am Klavier sitzend und spielend mitsingt, ergibt sich akustisch eine andere Situation. So wurde man am Freitagabend im voll besetzten katholischen Gemeindehaus an Schubertiaden oder Hauskonzerte erinnert.

Eine Premiere

Chnaiders Recital war eine emotionale „Reise durch Zeit und Raum“, gleichzeitig eine Premiere, denn er hat das Programm in dieser Zusammensetzung in Schopfheim zum ersten Mal dargeboten.