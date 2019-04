Schopfheim Gegen eine Politik der Ausgrenzung

Schopfheim - Überall im Land bekommen in diesen Tagen alte Stühle und Hocker ein neues, farbenfrohes Gesicht. Der Arbeitskreis Miteinander Lörrach (AKM), das Diakonische Werk im Landkreis, der Freundeskreis Asyl Lörrach sowie der Beauftragte für Flucht & Migration im evangelischen Kirchenbezirk beteiligten sich am Wochenende an der landesweiten Aktion „Platz für Asyl in Europa“. Und auch der „AK Integration“, vertreten von Petra Imbery, sowie die Organisation „Schopfheim hilft“, für die Sabine Schmelzer zu Kleber, Buntstiften, Stofffetzen, Zeitungsausschnitten, und Farbeimern griff, trieben es am Samstag am Rande des Wochenmarkts unter Lenks Plastik trotz Schmuddelwetter „bunt“.