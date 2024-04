Ein 43-Jähriger Motorradfahrer kam am Samstag, gegen 15.10 Uhr, von der Kreisstraße 6352 ab und stürze eine Böschung hinab. Er war von Gersbach aus in Richtung Au unterwegs. In einer Linkskurve unweit der Neusäge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Krad kollidierte mit der Schutzplanke, der 43-Jährige wurde vom Krad abgeworfen „und flog über die Schutzplanke etwa zehn Meter eine Böschung hinunter“, schildert die Polizei. Er konnte die Böschung selbstständig wieder hinaufklettern. Mit dem Verdacht einer Schulterverletzung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.