Schwer verletzte wurde am Wochenende ein Motorradfahrer. Von Gersbach kommend, befuhr der 19-Jährige am Samstag gegen 12.50 Uhr die K 6352 in Fahrtrichtung Todtmoos-Au. In einer Linkskurve touchierte er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Leitplanke und kam im Anschluss zu Fall, so der Polizeibericht. Der Mann verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An seinem Krad entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.