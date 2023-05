Schopfheim-Gersbach PAK-Giftstoffe beunruhigen den BUND

Der Zweckverband Breitband als Auftraggeber müsste wegen „Gefahr im Verzug“ das Fräsmaterial nach strenger Vorschrift „unter Arbeiten in kontaminierten Bereichen nach dem Sicherheits- und Gesundheitsplan (SiGeplan) mit voller Schutzausrüstung mit Schwarz-Weiß-Bereich die Giftstoffe in wasserdichte und abschließbare Container lagern“, so Berger.