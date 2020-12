Schopfheim -Gerbach - Ein Lichtblick mitten im Bergdorf: Trotz Corona gaben sich auch in diesem Jahr wieder 13 Privatpersonen, Konfirmanden, der Kindergarten Sonnenstrahl, Grundschule und Vereine, viel Mühe, um die Fenster des Gersbacher Rathauses adventlich zu gestalten. Sie setzten eine Vielfalt von Ideen um, um die 23 Fenster des Rathauses in allen Himmelsrichtungen in hellem Schein erstrahlen zu lassen. An Heiligabend öffnet sich das 24. Fenster – nicht am Rathaus, sondern in der Kirche. Ortschaftsrat und Ortsverwaltung bedanken sich bei den vielen Idealisten für das kreative Engagement.