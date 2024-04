Schopfheim: Gewerbeverein sorgt für „Frühlingsgefühle“

Martin Bühler, Co-Vorsitzender des Gewerbevereins, weiß, warum das Fest in Schopfheim jedesmal ein Volltreffer mit viel Resonanz ist: „Weil wir noch viele familiengeführte Geschäfte haben.“ Dort sei die Identifikation mit dem Standort doch ungleich höher als bei der Filiale einer anonymen Kette.

Über 50 Geschäfte dabei

„Viel Herzblut“ sei bei den Einzelhändlern im Spiel. Kein Wunder, dass die Zusagen zum Mitmachen im City-Handel ungebrochen hoch ist: auf 90 Prozent Beteiligung schätzt Bühler die Quote – über 50 Geschäfte mit offenen Türen. Erstmals ist auch die ZG Raiffeisen mit geöffneter Tür am Aktionstag dabei. „Bei uns gilt an diesem Sonntag eine Urlaubssperre“, verrät Bühler. Auch wenn an diesem Aktionstag nicht die ganz großen Verkäufe zu erwarten seien – im Nachgang mache sich der Aufwand eines verkaufsoffenen Sonntags auf jeden Fall bezahlt, ist auch Manfred Schnell von „Schopfheim aktiv“ überzeugt.