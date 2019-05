Schopfheim Glanzvoll und mitreißend

Schopfheim - Seit 15 Jahren besteht die Freundschaft zwischen dem Gospelchor „Resonance of Life“ und den „Tien Viva Gospel Voices“ aus dem italienischen Varazze. Zweimal war der Schopfheimer Chor in Varazze an der ligurischen Küste an der berühmten Via Aurelia, und nun gastierte auch zum zweiten Mal der italienische Gospel-Chor in der ältesten Stadt des Markgräflerlandes.