Schopfheim: „Goldrausch“ in der Kulturfabrik

Verfremdete Fotografie

Die in Inzlingen aufgewachsene Künstlerin, die in Konstanz Architektur studiert hat und seit einigen Jahren ein Grafikdesignbüro in Lörrach hat, benutzt für ihre sehr speziellen Fotoarbeiten als Bildhintergrund kein Blattgold oder Goldfarbe. Dieser „Goldgrund“ würde zu intensiv leuchten und zu stark reflektieren. Seidlitz bevorzugt einen weniger strahlenden Glanz, indem sie ein Goldimitat einsetzt, nämlich das aus Legierungen bestehende Schlagmetall. Dieses „Trompetengold“ liefert die erwünschte Patina. Als Bildträger für die stark verfremdeten Fotografien, die sie meist selbst mit der Handykamera auf Reisen aufnimmt, dient ihr Holz.

Gold in der Kunst wurde im Mittelalter viel benutzt, fand Verwendung in der religiösen Ikonenmalerei bis hin zum Jugendstil. Dann fiel es in Ungnade, geriet in Vergessenheit – und wird jetzt von Kunstschaffenden wie Seidlitz neu entdeckt und anders angewendet.