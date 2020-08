Corona trägt auch dazu bei, dass Gottesdienste wieder vermehrt im Freien stattfinden. So auch am Sonntag in der Barockschanze in Gersbach, wo sich Gläubige aus Fahrnau, Hausen, Raitbach und Gersbach versammelten, um mit Pfarrerin Ulrike Krumm den Israelsonntag zu feiern. Dieser soll an die Verbundenheit zwischen Juden und Christen und an die Zerstörung von Jerusalem erinnern. In diesem Jahr wurde auch an die Zerstörung von Städten in Europa und Japan vor 75 Jahren gedacht. Das Thema Frieden war deshalb der Leitfaden der Predigt. Foto: Gerd Sutter