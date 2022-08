Schopfheim Große Hitze, große Herzlichkeit

Nach der fünften Runde standen Yvonne Schüpbach und Ning Lützold aus Zürich als einziges Team mit fünf Siegen auf der Ergebnisliste. Die beiden Teams Iris Mikat / Birgit Schulte (Schopfheim) und Isabelle Cercer / Chantal Baecher (Colmar) waren die beiden einzigen Teams mit vier Siegen.

Auf Anregung aus dem Kreis der Spielerinnen wurde deshalb das Finale in ein Spiel um Platz zwei zwischen diesen beiden Teams umgewandelt.

Den Schopfheimerinnen merkte man an, dass der Tag seine Spuren hinterlassen hatte, und so mussten sie sich den Damen aus Colmar in einem dennoch klasse gespielten Match geschlagen geben.

Bei der Siegerehrung merkte Vorsitzender Christoph Müller an, dass dies das erste, aber sicherlich nicht das letzte Frauenturnier in Schopfheim war. Die Spielerinnen schlossen sich dieser Auffassung gerne an.

Ergebnis: Platz 1: Yvonne Schüpbach und Ning Lützold, Zürich; Platz 2: Isabelle Cercer und Chantal Baecher, Colmar; Platz 3: Iris Mikat und Birgit Schulte, Schopfheim.