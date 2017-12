Schopfheim „Großfeiertag“ am Bahnsteig

„Auf diesen Tag haben viele gewartet“: Bürgermeister Christof Nitz freute sich gestern ungemein, als er zusammen mit Vertretern von DB, SBB und Pendlerfonds Basel am neuen Haltepunkt im Schlattholz das symbolische Band durchschneiden konnte.

Von Werner Müller

Schopfheim . „Dies ist eine wichtige Infrastruktureinrichtung nicht nur für die Stadt“, betonte das Stadtoberhaupt bei der Einweihung mit Blick auf die Regio-S-Bahn, die seit Anfang ein „Erfolgsprojekt“ darstelle.

Das Stadtoberhaupt erinnerte an die gut dreizehnjährige Planungsphase, die dem „Großfeiertag“ im Schlattholz vorausging. Mit der DB habe es im Jahr 2015 den ersten Schriftverkehr gegeben. Im Rahmen einer „Potenzialabschätzung“ habe sich heraus gestellt, dass aufgrund des nahen Neubaugebiets Schlattholz sowie der Sportanlagen und des Freibades in der Nachbarschaft täglich mit einer Fahrgastzahl von rund 1100 zu rechnen sei.

Da sei klar gewesen: „Schopfheim braucht den Haltepunkt“, sagte Nitz und zeigte sich sicher, dass diese Prognose tatsächlich auch einzuhalten sei, zumal auf dem ehemaligen Gardner-Denver-Areal derzeit noch einmal 150 neue Wohneinheiten entstehen.

Im Jahr 2011 habe die Stadt die Parkplatzanlage fertig gestellt, 2016 bewilligte das Land den Zuschuss und die Bahn schloss eine Bau- und Finanzierungsvereinbarung ab. Und dann ging es im Eilzugtempo voran: Baubeginn im Juli dieses Jahres, Einweihung rechtzeitig vor dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember.

Der neue Bahnsteig kostet nach den Worten des Bürgermeister gut 1,4 Millionen Euro. 412 000 steuerte das Land bei, 188 000 der Pendlerfonds Basel – an der Stadt bleiben somit 845 000 Euro hängen. „Aber das ist es uns wert“, erklärte Nitz.

Für die DB bedankte sich Holger Pape bei der Stadt für die „wunderbare Zusammenarbeit“. Auch Patrick Altenburger, Geschäftsführer der SBB; freute sich: „Wir kommen näher zu den Kunden“.

Die sind dann spätestens am Sonntag am Zug, wenn der Bahnsteig tatsächlich in Betrieb geht.