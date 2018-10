Schopfheim Großzügige Spende übergeben

Schopfheim (gd). Da das Sportheim im Oberfeld einer Erneuerung bedarf, hat sich der Förderverein des Sportvereins Schopfheim (SVS) bemüht, durch eine sportliche Veranstaltung etwas Geld locker zu machen.

Da kam die Idee auf, mit der Jugendabteilung des SVS einen Sponsorenlauf zu veranstalten. Und siehe da: Die Beteiligung mit jungen Sportlern war so groß, dass es dafür Spenden von Sponsoren gab. Der beste Läufer unter den Jungen war Fabio Ullrich, der für seine sportliche Leistung einen Gutschein für den Europa-Park Rust erhielt. Jugendleiter Fritz Trefzger war ebenso begeistert wie Dietmar Matt vom Förderverein und wie Tessy Reda. Und so kam die stolze Summe von 5050,50 Euro für die Renovierung beziehungsweise den Neubau des Sportheims zusammen. Am Sponsorenlauf hatten Jugendspieler und -spielerinnen der Jugendfußball-Abteilung des SVS teilgenommen. Die Sponsoren hatten insgesamt 2479 Runden mit dem Gesamtbetrag von 5050,50 Euro gesponsert.