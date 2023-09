Schopfheim GU in Festhalle wird aufgelöst

Harscher wiederum spannte den Bogen weiter: „Mein Appell geht ganz klar an die Landes- und die Bundesregierung.“ Diese seien dringend gefragt, Lösungen zu finden: „Wir sind jetzt langsam an den Grenzen angekommen – nicht nur in Deutschland, auch in Europa“ Gelinge es nicht, die Situation zu entzerren, „mache ich mir große Sorgen darum, was sich politisch tut in unserem Land“, so Harscher.