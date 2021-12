Schopfheim Gut aufgestellt ins neue Lebensjahr

Geboren wurde Franz Seger 1936 als eines der sieben Kinder einer Bauernfamilie in Zell-Riedichen. Dort ging er zur Schule und lernte Anfang der 1950er Jahre in Schönau den Beruf des Blechners. Anschließend machte er eine zweite Ausbildung als Gas- und Wasser-Installateur in einem Lörracher Betrieb.

1957 lernte er die aus dem Nachbardorf Rohmatt stammende Amanda Fellhauer kennen und lieben. 1958 wurde in Atzenbach geheiratet und 1961 zog die junge Familie nach Steinen: Den bis dahin in Lörrach tätigen Handwerker Franz Seger lockte das Höllsteiner Textilunternehmen Merian mit einer Arbeitsstelle – und vor allem mit einer Wohnung in der Waldstraße.