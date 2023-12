Schopfheim: Gute Nachrichten bei Wasserversorgung

Finanziert werden die Investitionen durch Zuschüsse (298 000 Euro), Abschreibungen (204 000 Euro) und Kreditaufnahme (2,2 Millionen Euro). Bis Ende 2025 wird sich der Schuldenstand auf 6,2 Millionen Euro erhöhen.

Arbeiten vergeben

Die Sandstrahl- und Beschichtungsarbeiten für den neuen Hochbehälter vergab die Verbandsversammlung für knapp eine halbe Million Euro an eine Firma aus Lörrach. Die EMSR-Technik führt für 94 000 Euro eine Firma aus Grenzach aus, der Auftrag für die hydraulische Ausrüstung über 291 000 geht an eine Firma aus Sulz und die Schlosserarbeiten für 211 000 Euro an eine Firma aus Sulzburg. Alle Auftragsvergaben erfolgten in der Sitzung einstimmig.

Erfreuliches Ergebnis

Damit sind 90 Prozent der Arbeiten vergeben, erklärte der Technische Leiter Bernhard Karle. Die Vergaben liefen aus Sicht des Zweckverbands ausgesprochen positiv, versicherte er. Die Ausschreibungsergebnisse lägen um 1,2 Millionen Euro unter den Kostenberechnungen.