Schopfheim: Gute neue Veranstaltung mit jungen Teilnehmern und vielen Händlern

Viele Kinder suchten die großen mit Filz überzogenen Ostereier, die im Schaufenster oder im Regal von insgesamt 20 Geschäften deponiert waren. Manchmal musste einige Zeit gesucht werden, ehe die Kleinen fündig wurden.

Schöne Gewinne

Auf jedem dieser Ovale war ein Zettel mit einer Nummer und einer Zahl angebracht, so dass die Teilnehmer den entsprechenden Buchstaben an der richtigen Stelle im Lösungswort („Eierlei schöne Gewinne“) platzieren konnten. Bei Abgabe der Gewinnkarte bekam jeder Teilnehmer eine Mini-Eierbox mit sechs Schokoladenostereiern. Außer dem Rathaus verkaufte das Restaurant Glöggler Bratwürste und Pommes, so dass auch für das leibliche Wohl gesorgt war.