Schopfheim „Gute Seele“ verlässt die Gewerbeschule

Gabriele Groß will sich in ihrem Ruhestand um ihre vier Enkelkinder kümmern, ihre Hobbys sind Theater und Literatur. Gerne will Gabriele Groß ihre Sprachkenntnisse auffrischen. Lehrerin zu werden, war nicht ihr erster Berufswunsch gewesen, wie sie erzählte, aber immer an zweiter Stelle gestanden. „Wenn es politisch möglich gewesen wäre, dann wäre ich wohl Journalistin geworden“, so die in Ostdeutschland geborene Lehrerin. Trotzdem sei sie immer gerne Lehrerin gewesen - die gesamten 41 Jahre. Dadurch, dass sie an allen Schulstationen die Stelle als Pressereferentin als besondere Aufgabe habe übernehmen dürfen, konnte sie dennoch beide Lieblingsberufe zusammen ausüben.