Schopfheim Hauptstraße wird eingeweiht

Der verkaufsoffene Sonntag, 7. Mai, mit Frühlingsmarkt findet von 12 bis 17 Uhr in der Innenstadt statt. Die Wirte der Markgrafenstadt bieten eine Vielzahl an kulinarischen Köstlichkeiten. In der Hebelstraße gibt es einen Handwerkermarkt, auf dem Marktplatz steht das Sanierungsmobil der Stadt in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Wiesental. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag befinden sich auf dem Parkplatz bei Euronics Bühler zwei Infostände zur Breitbandversorgung. Und die Geschäfte und Dienstleister laden am Sonntagnachmittag zum Bummeln und Verweilen ein.