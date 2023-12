Schopfheim: Hier muss niemand alleine bleiben

Krippe und Friedenslicht

Prädikantin Dorothea Schaupp hatte eine international bestückte Krippe mit Figuren aus Indonesien, Lateinamerika und Deutschland vorbereitet. Nebenan auf dem Tresen stand die Flamme des Friedenslichts, das aus der Geburtskirche Jesu aus Bethlehem stammt. Das diesjährige Friedenslicht stand unter dem Motto „Den Frieden suchen“ . Es hatte bereits eine große Reise hinter sich. Die Flamme wurde von einem einheimischen Kind in der Grotte der Geburtskirche Jesu in Betlehem entzündet und fand seinen Weg auch zum besinnlichen Heiligabend in den Café Augarten. In ihrer Andacht sprach die Prädikantin von der internationalen Weihnachtsbotschaft in aller Welt.