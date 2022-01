Schopfheim Hilfsaktion mit Herzblut

Dies habe die Feuerwehr Schopfheim erfahren; Möhrle und Decker machten sich gleich Gedanken, wie die Menschen im Ahrtal – jetzt mitten im Winter – mit Brennholz unterstützt werden können. Sie riefen auf Internetkanälen dazu auf, trockenes Brennholz zu spenden und rührten mit Flyern die Werbetrommel – ihr Appell stieß auf große Resonanz.

„Es wurden 250 Ster Holz gespendet“, sagt Peter Möhrle. Und nicht nur das: Es kamen auch 660 Liter an „hartem Diesel“ zusammen, freut sich Benjamin Ühlin, bei der Feuerwehr zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Auch Geldspenden wurden geleistet, darunter auch zwei mit größeren Beträgen.

Das gespendete Holz wurde von den Feuerwehrleuten bearbeitet und in Holzscheite à 25 Zentimeter zersägt. „Wir haben die Maschinen dazu“, erläutert Peter Möhrle, der zusammen mit seinen Kameraden seit vielen Tagen bis spät abends und am Wochenende ehrenamtlich unterwegs ist, um das Brennzholz für den Transport am morgigen Samstag bereit zu machen.

Er freut sich auch über die Unterstützung der Stadt, die beim Freibad eine Fläche bereitgestellt hat – an mehreren Orten in der Stadt liegt das Holz, und bei der Schillerlinde wurden die Stammholzspenden in Scheite zurechtgeschnitten.

Die Aktion der Schopfheimer Feuerwehr war sogar Impulsgeber für weitere Brennholzspenden: Hilfsaktionen kommen nun auch aus dem Münsterland und den Niederlanden.

Gesamtfeuerwehrkommandant Steffen Hofmann ist voll des Lobes über das ehrenamtliche Engagement seiner Feuerwehrleute. „Wahnsinn, was die da an Herzblut reinstecken.“ Hinter der Holzaufarbeitung, Verladung und Logistik stecke jede Menge Arbeit.

Das THW hilft, wo es kann; auch bürokratische Hürden wollen überwunden sein, wie THW-Zugführer Steffen Puls mitteilt. Acht Leute vom THW und sechs von der Feuerwehr werden am Samstagmorgen mit acht Lastwagen in Richtung Norden aufbrechen, es wird mit einer Fahrtzeit von etwa sechs Stunden gerechnet.

Das Brennholz aus dem Wiesental ist dann auf dem Weg nach Bad Neuenahr und einem Nebental, Schleiden-Olef, wo es von den dortigen Zuständigen an die Menschen, die noch immer unter den Folgen der Überschwemmungen leiden, verteilt wird. „Die freuen sich schon richtig auf die Spende“, weiß Feuerwehrchef Steffen Hofmann.

Und THW und Feuerwehr aus Schopfheim? „Wenn wir das Brennholz abgeladen haben, fahren wir gleich wieder zurück“, informiert Peter Möhrle – irgendwann in der Nacht zum Sonntag werden die Kräfte wieder in Schopfheim eintreffen – wahrscheinlich mit gutem Gefühl, aber ziemlich ermattet.

Da die Feuerwehr noch Auslagen hat, wäre man für weitere Geldspenden dankbar. Wer die Hilfsaktion unterstützen will, kann dies mit dem Verwendungszweck „Wärme aus dem Wiesental“ an folgendes Konto machen:

THW Helfervereinigung Schopfheim

Sparkasse Wiesental

BIC SOLADES1SFH

IBAN DE 68 6835 1557 0003 1650 08.

Da die Feuerwehr noch Auslagen hat, wäre man für weitere Geldspenden dankbar. Wer die Hilfsaktion unterstützen will, kann dies mit dem Verwendungszweck „Wärme aus dem Wiesental“ an folgendes Konto machen:

THW Helfervereinigung Schopfheim

Sparkasse Wiesental

BIC SOLADES1SFH

IBAN DE 68 6835 1557 0003 1650 08.

Da die Feuerwehr noch Auslagen hat, wäre man für weitere Geldspenden dankbar. Wer die Hilfsaktion unterstützen will, kann dies mit dem Verwendungszweck „Wärme aus dem Wiesental“ an folgendes Konto machen:

THW Helfervereinigung Schopfheim

Sparkasse Wiesental

BIC SOLADES1SFH

IBAN DE 68 6835 1557 0003 1650 08.