Schopfheim-Gersbach (sut). Zum Gedenken an die Toten der Kriege und der Gewaltherrschaften trafen sich zahlreiche Bürger auf dem Gersbacher Friedhof am Ehrenmal. Ortsvorsteher Andreas Falk gedachte der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft, als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. „Wir trauern auch um Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, um die Bundeswehrsoldaten und anderen Einsatzkräften, welche im Auslandseinsatz ihr Leben verloren. Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind, auch derer von Extremismus, Antisemitismus und Rassismus in unserem Land. Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt“, so Falk. Der Kirchengemeinderatsvorsitzende sprach ein Gebet, bevor der Kranz der Stadt am Ehren- und Erinnerungsmal niedergelegt wurde. Die Gedenkfeier wurde vom Musikverein Harmonie und vom Gesangverein Concordia musikalisch umrahmt.