Schopfheim Hommage an die Ursprungsidee des Jazz

Wehr. Die Kulturkooperation Schopfheim-Wehr präsentiert unter dem Titel „I got the swing“ einen Swing- und Blues-Genießerabend mit dem „Hary de Ville-Trio“.

Unter dem Motto „A Tribute To Nat King Cole“ hat sich ein Trio aus sehr erfahrenen, klassisch ausgebildeten Allround-Musikern zusammengetan mit dem Ziel, für introvertierte, sinnlich ruhigere, aber auch humorvolle Momente in der Musik Raum zu schaffen und die alte Kunst des Swing-Entertainments nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Die drei Musiker versuchen, bekannte Swing-, Blues- und Bossa-Klassiker mit neuem Leben zu füllen und wollen dabei der ursprünglichen Jazz-Idee des spontanen Improvisierens wieder näher kommen. Um das zu erreichen, verzichten sie weitgehend auf strenge Arrangements. Dadurch klingt kein Abend wie der andere, und die Musik bleibt lebendig und ständig in Bewegung.

Das „Hary de Ville-Trio“ mit Martin Schrack (Klavier), Joel Locher (Bass) und Hary de Ville selbst (Gitarre, Gesang, Harp) bringt in seinem Programm „I got the swing“ natürlich viel Swing, aber auch Blues und Sounds aus Lateinamerika.

Martin Schrack ist einer der besten Jazz-Pianisten Europas und arbeitet mit internationalen Spitzenstars der Jazz-Szene zusammen. Er war auch für die Bigband der deutschen Jazz-Legende Paul Kuhn tätig. Joel Locher zählt als exzellenter Bassist ebenfalls zur europäischen Spitzenklasse.

Hary de Ville macht es möglich, dass die beiden Musiker im „Storchehus“ in Wehr zu hören sind. Der Swing- und Blues-Genießerabend findet am Freitag, 10. November, um 20 Uhr statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei Pipe-Corner in Schopfheim, Tel. 07622 / 64366, bei Toto-Lotto Schwald in Fahrnau, Tel. 07622 / 64471, und im Internet unter www.reservix.de.