Schopfheim Im Beruf und privat immer Seite an Seite gestanden

„Jung gefreit, nie bereut“, so beschreiben die Adolphs ihre Ehe. Denn noch recht jung, mit 17 Jahren, er zwei Jahre älter, wurde am 25. November 1970 in Schopfheim geheiratet.

Hans-Georg Adolph, einer von zwei Buben der Bäckerfamilie Adolph, wurde 1951 in Schopfheim geboren. In Lörrach lernte er das Bäckerhandwerk. Danach kehrte „Mogg“ Adolph in den elterlichen Betrieb zurück - und lernte bei der Fasnacht im „Pflug“ die Höllsteinerin Gebriela Strütt kennen und lieben. Sie wurde 1953 in Höllstein geboren und lernte in einer Schopfheimer Metzgerei den Beruf der Metzgerei-Fachverkäuferin.