Schopfheim: In bester Familien-Narren-Tradition

Charmanter Seitenhieb

Der Narresome legte mit Jenny Post, Jugendleiterin des Hexezinken, schon eine flotte Sohle aufs Parkett, als „Leon vo de Füchs“ seinen Einzug hielt. „Chömmet an d’Chinderfasnacht un in d’Halle“, forderte der Kinder-Statthalter auf. Weitere Forderung: Dass die Kinder ja nicht die „Gutzle vergesse, suscht mueß ich alli selber esse. Lueget mol de Ex-Statthalter a, de het no Gutzle übrig cha“, verteilte Leon charmante Seitenhiebe, bevor er Jenny Post den Kinderstatthalterorden überreichte. „Scho als chleine Rotzlöffel“ sei Leon am Kinder-Lumpenball durchs Hexenheim geflitzt, freut sich Post.

Dass Leon Sprich eines Tages Kinder-Statthalter wird, wurde ihm schon in die Wiege gelegt. Geboren am „Zunftobend-Fridig“ ist der 12-Jährige ein Fastnächtler in der vierten Generation. Sein Vater Florian Sprich war 2013 als „Florian I. vo de Füchs“ selbst Statthalter, als jüngster seiner Zeit. Sein Opa war langjähriger Vogt des Städtli-Zinken, aktiv bei den Füchsen und WiBuFA-Buureprinz, sein Ur-Großvater war Gründungsmitglied des Städtlizinken. Große Fußspuren also, die „Leon vo de Füchs“ bei seinem ersten öffentlichen Auftritt souverän ausfüllte.