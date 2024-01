Schopfheim: Irische Tänze und Klänge

Neben der Meisterleistung der athletischen Tänzer, die zu den Besten auf ihrem Gebiet gehören, habe „Rhythm of the Dance“ überragende Sänger und Musiker der traditionellen irischen Musik zu bieten, versprechen die Veranstalter. Dabei hätten die Tänzer bis zu 25 Kostümwechsel während der Show zu absolvieren. Die Band spielt live, unter anderem auf außergewöhnlichen Instrumenten wie Uileann Pipes (irischer Dudelsack), der Bodhran (irische Rahmentrommel) und Banjo.

In China erlebten 50 000 Zuschauer die Show live und für insgesamt 750 Millionen Zuschauer wurde sie im chinesischen Fernsehen übertragen, berichten die Veranstalter. In Polen bekam „Rhythm of the Dance“ den Preis für „The Best Irish Dance Show“. 2015 war die Show bei der Schlusszeremonie der Europaspiele in Aserbaidschan aufgetreten.