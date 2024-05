Viele Betroffene gibt es entlang der Innenstadt-Route Bahnhofstraße (ab Adolf-Müller-Straße)/Hebelstraße/Schwarzwaldstraße/Wehrer Straße bis Ortsausgang Richtung Wehr: Tagsüber liegen 151 Anwohner über dem Grenzwert, nachts sogar 279 (davon wiederum 194 sogar oberhalb der zweiten Stufe von über 57 Dezibel).

Auch auf der ganzen Länge der Himmelreichstraße über den Adler-Kreisel in die Hauptstraße hinein bis Höhe Turnstraße in Fahrnau gibt es viele Lärm-Betroffene: 79 sind es tagsüber; nachts sogar 361 (161 davon in der zweiten Stufe).

Gündenhausen

In Gündenhausen, an der Straße „Gündenhausen“ zwischen Einmündung Hohe-Flumstraße und Kreisel sind tagsüber 21, nachts 54 Anwohner von Lärm über den Grenzwerten betroffen.

Wiechs

Schwer gebeutelt sind die Wiechser – und das vor allem nachts: 33 müssen nachts mehr als 55 Dezibel ertragen, weitere 115 reißen sogar die nächste Grenze von 57 Dezibel – insgesamt sind also 144 Anwohner hohen Belastungen ausgesetzt. Vergleichsweise ruhig (gemessen daran eben, was die Grenzwerte als „Lärm“ bzw. „ruhig“ ausweisen) ist es hier tagsüber. Zwischen 6 und 22 Uhr liegt die Lärmbelastung bei 21 Betroffenen über dem Grenzwert.

Lärmbtreiber ist hier weniger die Bundesstraße B 317 als viel mehr die Kreisstraße K 6336, auf der zwischen Einmündung Rebacker und Ortstafel Kapellenstraße teilweise 100 Stundenkilometer gefahren werden darf. „Als kurzfristig wirkende Maßnahme wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 70 sowohl auf B 317 wie auf der Kreisstraße im Nachtzeitraum von 22 bis 6 Uhr angeordnet, sofern derzeit eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 100 gilt“, schlagen die Planer vor.

Langenau

Entlang der Langenauer Ortsdurchfahrt ist quasi jeder, der nicht an der 30er-Etappe in der Dorfmitte wohnt, einem Übermaß an Verkehrslärm ausgesetzt. Tagsüber notieren die Planer 20 Betroffene; nachts sogar 61. Das Gute hier: Aktuell wird lärmmindernder Asphalt eingebaut; der Zustand sollte sich also erheblich verbessern.

Betroffene insgesamt

Insgesamt sind 4500 Bürger hohen Lärmbelastungen über 55 Dezibel ausgesetzt; bei etwa 450 ist mit mehr als 65 Dezibel das gesundheitsgefährdende Maß eindeutig voll.

Wie geht es weiter?

Der Gemeinderat stimmte dem vorgelegten LAP-Entwurf und den darin vorgeschlagenen Maßnahmen bei zwei Enthaltungen zu. Nun geht das Werk in die Offenlage, in deren Rahmen die „Träger öffentlicher Belange“ und die Öffentlichkeit – sprich: die Bevölkerung – die Möglichkeit haben, Anregungen abzugeben. Angesichts der Kritik, die schon in der Sitzung laut wurde (s. Bericht unten), erwarten die Planer hier einige Beiträge. Auf Grundlage der eingehenden Stellungnahmen wird dann die Endfassung des Lärmaktionsplanes erarbeitet. Diese wird dann dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der Entwurf des LAP wird auf der Homepage der Stadt veröffentlicht. Aktuell einzusehen ist er im Ratsinformationssystem, Unterlagen zur Sitzung am 6. Mai ( https://schopfheim-sitzungsdienst.komm.one/bi/si0040.asp )