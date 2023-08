Schopfheim Jugendliche als Spraykünstler

Einweisung von Profis

Damit das Ganze professionell vonstatten gehen konnte, spannten die JUZ-Macher die beiden Graffiti-Spezialisten Domenic „Dome“ Juppenlatz aus Schopfheim und seinen Freund Matthias „Aser“ Berger aus Lörrach ein. Die beiden Fachmänner für Streetart- Graffiti waren kürzlich schon gemeinsam beim JUZ-Projekt mit Graffiti an den Wänden des dem JUZ gegenübergelegenen Parkplatz aktiv. Das Duo wies die neun Jugendlichen erst einmal in die Technik des Spraydosen-Malens ein. Dabei hatten die angehenden „Sprayer“ auch erfahren – so sie es nicht schon wussten, – dass Graffiti der Sammelbegriff für thematisch und gestalterisch unterschiedliche sichtbare Elemente, zum Beispiel Bilder, Schriftzüge oder Zeichen, die mit verschiedenen Techniken auf Oberflächen aufgebracht werden, ist. Juppenlatz erzählte auch, dass Graffiti schon vor über 50 Jahren aus den USA seinen Siegeszug als Jugend-Kunst antrat. Diese kann durchaus politischen Gehalt haben, sagte der Workshop-Leiter. Grundsätzlich gehe es aber um Gemeinschaftlichkeit und Spaß am kreativen Gestalten seiner Umwelt.

Individuell Kreatives

Und so waren die acht Kunstwerke – zwei Mädchen teilten sich ein Garagentor – dann an diesem Samstag auch weniger politisch als vielmehr individuell-kreativ, etwa in Gestalt eines Feuer speienden Drachens, eines Sportwagens und vor allem in den Namen oder Initialen der jungen „Kunstschaffenden“.