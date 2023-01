Schopfheim Kind vor dem sicheren Tod gerettet

Von Petra Pflüger

Schopfheim. Es ist das LAMU Hospital in Jinja, in dem der Einsatz stattfindet, „wunderschön gelegen am Victoriasee an der Quelle des Nils“, schwärmt Andreas Rudolph, Chefarzt am Kreiskrankenhaus Schopfheim, nicht nur von der Landschaft: „Die Klinik ist ein Projekt der Zukunft“, sagt der plastische Chirurg über das neue chirurgische Zentrum, eine Ausbildungsklinik für plastische und wiederherstellende Chirurgie – einzigartig in Ostafrika. Erst vor wenigen Monaten wurde das aus sechs Gebäuden bestehende Zentrum – aufgebaut unter deutscher Federführung – eröffnet.