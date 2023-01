Schopfheim Kinder bringen den Segen fürs Rathaus

In Asien, der Schwerpunktregion der Sternsingeraktion 2023, zeige das Beispiel der Partnerorganisation Arek Lintang in Indonesien („Alit“-Stiftung), wie mit Hilfe der Sternsinger Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Seit mehr als 20 Jahren unterstütze „Alit“ an mehreren Standorten Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sind, oder die Opfer von Gewalt werden. In von „Alit“ organisierten Präventionskursen lernen junge Menschen, was sie stark macht: Zusammenhalt, Freundschaften, zuverlässige Beziehungen und respektvolle Kommunikation.