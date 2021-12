Schopfheim Kinder im Einsatz für Kinder in Not

Das Vortreffen findet am Samstag, 11. Dezember, von 10 bis 12 Uhr im Gemeindehaus, Adolf Müller-Straße 10 a in Schopfheim, statt. Sollten die dann geltenden Corona-Regeln die geplante Sternsinger Aktion so nicht erlauben, wird es vorher Infos geben, zum Beispiel auf der Homepage der Gemeinde unter kath-mittleres-wiesental.de. Kinder und Unterstützer können sich im Pfarrbüro St. Bernhard anmelden.

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ lautet das Motto der 64. Aktion Dreikönigssingen. Anhand von Beispielprojekten in Ägypten, Ghana und dem Südsudan wird gezeigt, wo die Hilfe der Sternsinger ankommt und wie die Gesundheitssituation von Kindern verbessert wird. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Rund 1,23 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 76 500 Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen katholischen Jugend (BDKJ).