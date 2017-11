Schopfheim Kita-Plätze und Schülerzahlen sind Ratsthema

Schopfheim (wm). Der Bedarf an Kita-Plätzen in der Stadt ist eines der Hauptthemen in der kommenden Gemeinderatssitzung. Das Gremium hat sich am Montag, 13. November, zudem mit den Schülerentwicklungszahlen, der Verlängerung des G 9-Schulversuchs am Gymnasium sowie dem Neubau einer Regenwasserbehandlungsanlage im Gewerbegebiet „Lus-West“ zu beschäftigen. Auch der Budgetbericht für das dritte Quartal steht auf der Tagesordnung.

Die öffentliche Sitzung im Rathaus beginnt um 19 Uhr.