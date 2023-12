Schopfheim: Klänge aus dem Balkan begeistern

Jugendorchester

Die Eröffnung mit dem ersten Teil des Konzerts übernahm wie üblich die aus 25 Nachwuchsmusikern bestehende Jugendkapelle unter Leitung von Ingo Nimlop-Ganter. Moderiert wurde das Programm in wechselnden Teams. Der Start erfolgte mit einem Medley der Disco-Gruppe „Boney M.“ aus den 1970er Jahren. Weiter ging es zum Werk „Astro Jam“ von Hardy Mertens. Es ist ein Stück, das die Jugendlichen bereits im Rahmen eines trinationalen Projekts Ende Oktober in Frankreich innerhalb eines großen Projektorchesters aufgeführt haben. Bei dessen Premiere musizierten insgesamt 80 Jugendliche aus Orchestern der Niederlanden, Frankreich und Deutschland. Das Stück beschreibt die zwölf Sternzeichen samt einem Zauberspruch - wenn dieser laut dem Komponisten nicht richtig ausgesprochen wird, würden sich alle Musiker in Frösche verwandeln. Um es gleich vorweg zu nehmen: Niemand im Jugendorchester hat sich auch nur ansatzweise verwandelt. Innerhalb des temperamentvoll aufspielenden Stücke, mit präzise sitzenden Solis, wurde im fantasievollen Sprechgesang der Musiker wohl alles richtig ausgesprochen.