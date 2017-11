Schopfheim Kleinbauern leiden unterm Landraub

Nachrichten-Ticker

16:51 Gabriel für Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes im Nordirak

Berlin - Trotz der Unabhängigkeitsbestrebungen der Kurden im Nordirak hat sich Außenminister Sigmar Gabriel für eine Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes in der Krisenregion ausgesprochen. "Aus meiner Sicht wäre es ein schlechtes Zeichen, die Bundeswehr dort abzuziehen", sagte er in Berlin. Bedingung sei allerdings, dass die Konfliktparteien miteinander verhandelten. Die Bundeswehr bildet seit Anfang 2015 im Nordirak kurdische Soldaten für den Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat aus. Derzeit sind 140 Soldaten nahe der Kurden-Metropole Erbil stationiert.

16:45 NRW-Regierung: Ab 2018 auf Dauer keine neuen Schulden mehr

Düsseldorf - Die schwarz-gelbe Landesregierung von Nordrhein-Westfalen will vom kommenden Jahr an dauerhaft ohne neue Schulden auskommen. Das Kabinett von Ministerpräsident Armin Laschet beschloss einen Haushaltsentwurf für 2018 in Höhe von 74,5 Milliarden Euro, der eine schwarze Null vorsieht. "Das ist der erste Landesetat seit 1973, der gänzlich ohne neue Schulden auskommt", sagte Finanzminister Lutz Lienenkämper. Für 2019 erwartet er einen Überschuss von 30 Millionen Euro, in den Jahren 2020 und 2021 sollen es jeweils mehr als eine Milliarden Euro werden.

16:43 EU-Finanzminister reden über Folgen aus "Paradise Papers"

Brüssel - Die EU-Finanzminister haben angesichts der Enthüllungen über globale Steuervermeidung hinter verschlossenen Türen über mögliche Folgen aus den "Paradise Papers" diskutiert. "Ich glaube, dass die Form von investigativem Journalismus dazu beiträgt, dass wir Defizite besser erkennen können", sagte Interimsfinanzminister Peter Altmaier nach dem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel. Die EU-Staaten arbeiten mit Blick auf internationale Steueroasen derzeit vor allem an einer "Schwarzen Liste", die bis Ende des Jahres fertiggestellt werden soll.

16:38 Berliner Schaubühne sagt Gastspiel in Istanbul ab

Berlin - Nach der Verhaftung von Journalisten, Künstlern und Menschenrechtlern in der Türkei hat die Berliner Schaubühne ein Gastspiel beim 21. Istanbuler Theaterfestival kurzfristig abgesagt. Grund sei die Sorge um die Sicherheit der Mitarbeiter, teilte eine Theatersprecherin mit. "Die Unmöglichkeit, den Beteiligten in der momentanen Situation eine Garantie für ihre persönliche Sicherheit geben zu können, hat uns letztlich bewogen, nicht in die Türkei zu reisen." Das Theater hatte am 17. und 18. November Shakespeares "Richard III." bei dem traditionsreichen Festival spielen wollen.

15:45 Auch Syrien will Klimavertrag akzeptieren - USA isoliert

Bonn - Als letztes UN-Land will nun auch Syrien dem Pariser Klimaabkommen beitreten - damit wären die USA als einziger Vertragsgegner völlig isoliert. Syrien habe sein Einlenken bei der Weltklimakonferenz in Bonn in einer Arbeitsgruppe angekündigt, berichteten Konferenzteilnehmer übereinstimmend. Das UN-Klimasekretariat konnte die Entscheidung zunächst noch nicht offiziell bestätigen- Zuvor hatte bereits Nicaragua angekündigt, das Pariser Abkommen nun doch akzeptieren zu wollen.