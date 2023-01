Schopfheim Körperliche Inventur ist ein Muss

Beim Lebensmittelunternehmen Hieber, in Schopfheim mit einem Markt und in Fahrnau mit einem „Lädeli“ vertreten, sei die Inventur schon gemacht worden, sagt Geschäftsführer Karsten Pabst. Das sei zu den Schließzeiten im November, also am Wochenende und auch nachts, geschehen und sowohl von eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie auch von Beschäftigten eines Dienstleisters vorgenommen worden, berichtet Karsten Pabst. Die permanente Inventur durch das Computer-Waren-Erfassungssystem werde vom Finanzamt noch nicht als Inventur anerkannt, so dass man eben nach wie vor zählen, messen und wiegen müsse, so der Hieber-Geschäftsführer.