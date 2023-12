Das traditionelle Silvesterkonzert in der Evangelischen Stadtkirche findet am Sonntag, 31. Dezember, 21.30 Uhr, statt. Christoph Bogon spielt an den beiden „Königinnen der Instrumente“ festliche und virtuose Orgelmusik unter anderem mit Werken von Johann Sebastian Bach, Théodore Dubois, Leon Boëllmann und anderen Komponisten, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.