Schopfheim Krafttüte gegen die Einsamkeit

Tüten mit Menüs, Präsenten und Gutscheinen

Die 33 Tüten nebst Menü gingen nach Steinen, Maulburg, Hausen und sogar nach Wehr und Zell. Der Schwerpunkt der Frei-Haus-Lieferungen ging an Schopfheimer, die sich beim Diakonischen Werk angemeldet hatten. Überall gab es herzliche Dankesworte, war nach der Aktion von Dorothea Schaupp, Ingeburg Schmid und Petra Klement-Dreyer zu erfahren. Aber ganz deutlich sei auch geworden, dass alle, sowohl die Ehrenamtlichen als auch die Beschenkten, die Veranstaltung in Präsenz vermissen.

„Die schöne Atmosphäre im Café Augarten mit Chorgesang und gemeinsamen Liedern zum Klavier, vor allem die in besinnlichem Rahmen möglichen Gespräche fehlen uns“, sagte Dorothea Schaupp. Sie hatte gemeinsam mit einem kleinen, aber sehr engagierten Team einst die Präsenz-Veranstaltungen organisiert und hofft nun wie auch die Diakonie-Fachfrau Klement-Dreyer darauf, dass nächstes Jahr zu einer solchen Veranstaltung in Präsenz eingeladen werden kann.

Gespräche an der Haustür als Gesten der Zuneigung

Denn so richtig der Zielsetzung „Einsamkeit an Heiligabend entgegenwirken“ könne nur ein „offener Weihnachtsabend“ in Präsenz, betonte Petra Klement-Dreyer. Die kurzen, immer herzlichen Gespräche an den Wohnungs- und Haustüren seien zwar gerne angenommene Gesten der Zuneigung gewesen, könnten das Feiern aber in Gemeinschaft nicht ersetzen. Petra Klement-Dreyer hoffte, dass an Weihnachten 2022 und in Tagen, in denen Alleinsein in seiner ganzen Dimension meist schmerzlich deutlich wird, mit dem „Weihnachtsabend on Tour“ den Besuchten Kraft gegeben wurde, dieses Alleinsein zu bewältigen im Wissen, dass es Menschen gibt, die für andere gerne da sind.

„Ich denke, es ist uns gelungen, den 33 besuchten Menschen an Heiligabend zu signalisieren, dass sie nicht allein sind“, sagte Petra Klement-Dreyer. Und Dorothea Schaupp sprach von einem „guten Gefühl für uns Ehrenamtliche“ bei der Verteilaktion, die durch zwar kurze, aber gute Gespräche den Charakter von „Schenken und Beschenktwerden“ gehabt hätten.