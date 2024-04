Schopfheim: Kriminalität steigt auf breiter Front

Deutlich mehr Diebstähle

Deutlich angestiegen ist ebenfalls die Zahl der Diebstähle: ein Plus von zwölf Prozent auf 535 Fälle, was über dem langjährigen Mittelwert liegt. Einzig die Zahl der geklauten Fahrräder ist leicht zurück gegangen – auf 88 Stück. Entstanden ist dennoch ein Schaden von 100 000 Euro, weil die Täter es auf die hochwertigen Bikes abgesehen haben.

Einbrüche legen zu

Um 20 Prozent hat auch die Zahl der Einbrüche zugelegt. Dabei seien auch Einbruchsversuche registriert, wenn Einbrecher beispielsweise bei ihrem Tun gestört wurden oder an der Tür scheiterten, so die Polizei. Professionelle Einbrecher seien aber an zwei Wochenenden in Gaststätten im Oberen Wiesental erfolgreich gewesen und hätten keine Spuren hinterlassen, ergänzt die Stellvertretende Leiterin des Schönauer Wachpostens, Marion Isele. Fast verdreifacht hat sich die Zahl der Diebstähle aus Autos.

Mehr Drogenfunde

Ansteigende Tendenz vermeldet die Schopfheimer Polizei ebenso bei der Rauschgiftkriminalität. Um 16 Prozent auf 188 Fälle kommt die Jahresstatistik, „wobei nicht der große Fang mit mehreren Kilos dabei war“, wie Ühlin verdeutlicht.

Verstöße gegen Asylgesetz

Verstöße gegen das Asylgesetz sind im Vergleich zu Lörrach und Weil in Schopfheim nicht das große Thema. Immerhin 50 Mal aber kontrollierten die Beamten.

Delinquenten werden jünger

Beim Blick auf ihre Kundschaft fällt der Polizei auf, dass die Delinquenten auch insgesamt jünger werden. So nahm der Anteil der Kinder in der Kriminalitätsstatistik um fast 50 Prozent auf 64 zu. Zudem wurden 146 Jugendliche straffällig, plus 17 Prozent.

Und schließlich: Von den insgesamt 1217 tatverdächtigen Personen in der Kriminalitätsbilanz hatten 408 einen ausländischen Pass.